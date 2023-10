Una iniziativa 'Visionaria'

L'Abruzzo con le start uo è la regione che ha destato più interesse nelle imprese che erano presenti a SMAU Milano ed è per questo motivo che Visionaria è stata scelta come tappa del suo roadshow nazionale.

A dirlo è il presidente SMAU Pierantonio Macola che è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Visionaria, il Festival dell'innovazione della Camera di Commercio Chieti Pescara e della sua Agenzia di sviluppo, giunto alla sua terza edizione.

Queste le sue parole: “Guardare al mercato, aprirsi alle collaborazioni con le aziende non solo locali, ma anche nazionali e internazionali: è questa la chiave per far crescere e rafforzare l'ecosistema dell'innovazione del territorio. A valle del coinvolgimento di una selezione di startup abruzzesi negli appuntamenti SMAU di Parigi, Londra e Milano, siamo lieti di annunciare il primo appuntamento SMAU in Abruzzo, il prossimo 24 novembre, che sarà un'occasione di incontro e dialogo tra i diversi protagonisti della filiera dell'innovazione: startup, imprese consolidate locali e nazionali, abilitatori. Un momento di sintesi, ma anche un punto di raccordo in cui poter consolidare le relazioni allacciate durante l'anno e avviare nuove sinergie”.

Una tre giorni, al porto turistico Marina di Pescara, per fare il punto sullo stato dell'arte della transizione digitale ed energetica. A questo proposito, la prima giornata, verrà aperta da una tavola rotonda sull'energia con la partecipazione, oltre che del presidente Gennaro Strever, di nomi di richiamo internazionale: Alberto Geri - Professore associato dell'Università "La Sapienza" di Roma; Paolo Arrigoni - Presidente GSE Gestore dei servizi energetici SpA; Roberto Spezie - Responsabile sezione Tecnologie Direzione RIT Terna Rete Italia S.p.A. Roma; Antonio Romeo - Direttore Dintec.

"Nel 2021, in piena pandemia, nel periodo più difficile dal secondo dopo guerra in Italia, in Camera di Commercio abbiamo ideato Visionaria – apre la conferenza stampa il presidente Gennaro Strever - L'idea era quella di dare un contributo al nostro territorio ed al nostro Paese, cercando di guardare al futuro, immaginarlo in un modo migliore, mettere insieme menti pensanti, al fine di contribuire a scriverlo e non a subirlo passivamente. Ed è con questo stesso spirito che il nostro consiglio e la nostra giunta continueranno ad amministrare l'ente camerale che rappresento>>.

Si parte il 22 novembre con la moderazione di Massimo Cerofolini, conduttore radiofonico Rai per Etabeta, la trasmissione che parla di nuove tecnologie: dopo una mattinata dedicata all'energia, ci sarà un momento dedicato al Premio Visionaria, in cui convergeranno tutte le start up selezionate dai contest del territorio sull'innovazione. Il secondo giorno, sarà la volta degli studenti delle scuole superiori, con un premio nazionale sui progetti più interessanti in termini di innovazione, e delle donne, con una tappa dell'iniziativa nazionale di Unioncamere "Il giro delle donne che fanno impresa". Ancora: un momento per l'internazionalizzazione delle imprese, curato da ICE - Istituto del commercio estero ed una giornata conclusiva, il 24 novembre, interamente curata da SMAU.

Altra grossa novità di questa edizione una sala dedicata all'intelligenza artificiale, rivolta alle imprese, per comprenderne le opportunità, le potenzialità e le varie applicazioni negli ambiti di business, internazionalizzazione, comunicazione e privacy.

Anche quest'anno si conferma l'impegno della Regione Abruzzo e dell'assessorato allo Sviluppo economico retto da Daniele D'Amario, nell'organizzazione di VisionArt, un'area esperenziale in cui ci saranno attrezzature ed esperti a disposizione per incontrare e conoscere le nuove tecnologie di modellazione 3D, intelligenza artificiale, robotica educativa.

Infine, un hackathon, in collaborazione con la XERA SRL per dare una seconda vita ai prodotti di scarto tecnologico.

Chiude Ivano Lapergola, presidente Agenzia di sviluppo: "Nella stimolante ricerca dell'equilibrio tra visione e realtà "Visionaria" rafforza la sua vocazione di punto di incontro dell'ecosistema regionale dove le eccellenze abruzzesi possano confrontarsi, sperimentando e ricercando una profonda trasformazione al proprio interno e nei rapporti con l'esterno grazie all'Open Innovation. In questo percorso Agenzia di Sviluppo è sempre presente per rendere ancora più radicato e efficiente il legame tra innovazione, internazionalizzazione, creazione e start up d'impresa".