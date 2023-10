Il fotografo americano Scott Allen Wilson dedica un articolo del suo blog a Pescara

Pescara, Racconti di mare – Una nuova collezione di stampe è questo il titolo dell'articolo del blog scritto dal fotografo americano, che da 11 anni vive a Firenze, Scott Allen Wilson.

Scott, questa estate, voleva scappare dal caldo di Firenze e voleva visitare una città mai visitata prima, con il mare e facilmente raggiungibile in treno.

Il suo articolo inizia cosi:

Summer’s here, and Florence is hot as usual.

I wonder if there is a place I can go that has a beach, is someplace I’ve never been, that I can access via train, that might be worth checking out more in depth in regards to livability, and where I can also take some interesting photos to justify it as a work trip….

Rimini? No, looks too crazy. Bari? Too far. Ohhh Pescara looks perfect!