Pronto il podio del photo contest "Scatti di vita sopra e sotto il mare"

Quando si dice abboccare, di solito si pensa all’amo e non ad una meravigliosa Velella velella, detta anche barchetta di San Pietro, la cui vela bluastra si vede nitidamente entrare nella bocca del pesce lunaMola mola nello stupefacente scatto di Gabriella Motta, prodotto nel momento in cui sta affiorando dalle acque di Pelagos, il Santuario dei Cetacei. Un momento difficile da documentare che si lega perfettamente al tema del concorso del progetto LIFE A-MAR NATURA 2000, che richiedeva di fotografare scene di vita sopra e sotto i mari. Per tutte queste ragioni il primo premio va a lei.

Per quanto riguarda il secondo posto, la scelta è ricaduta sulla rana pescatrice Lophius piscatorius, fotografata a Capo Noli nel sito marino Natura 2000 Fondali Noli – Berbeggi (Savona) da Elia Biasissi, in acque non troppo profonde. Impossibile non apprezzare il sofisticato camuffamento di questo pesce predatore.

Il terzo posto va ai tre fratini Charadrius alexandrinus, molto probabilmente una madre con i pulcini, un uccello minacciato che nidifica nelle coste europee. I soggetti sono stati ritratti sulle spiagge del sito marino di Torre del Cerrano da Matteo Ferretti. Dall’immagine si può cogliere l’attenzione dell’autore a non avvicinarsi troppo e tenere un punto di vista basso, un comportamento non invasivo e rispettoso nei confronti della fauna più sensibile, che LIFE A-MAR auspica e promuove.

In questo caso non è stato difficile scegliere il primo scatto del podio, nonostante siano pervenute centinaia di foto, molte delle quali realizzate con strumentazioni e capacità tecniche notevoli. La giuria composta da Francesco Tomasinelli di Triton Research, naturalista e fotografo; Marcello Di Francesco, fotografo subacqueo; Maria Villani responsabile progetti e relazioni istituzionali Federparchi-Europarc Italia - coordinatrice del progetto LIFE A-MAR; esperta Marketing territoriale e Comunicazione e Giorgia Gaibani, LIPU, responsabile settore Natura 2000 e Difesa del territorio, è convenuta facilmente sulla spettacolarità del momento catturato della prima fotografia.

Il primo approccio della giuria è stato selezionare foto che da un punto di vista tecnico rispondessero a criteri di giusta esposizione e nitidezza dell’immagine. In secondo luogo, si è data priorità al contesto del concorso lanciato da LIFE A-MAR NATURA 2000, un progetto che si occupa di aumentare la conoscenza dei siti marini e costieri della rete europea natura 2000, e delle loro peculiarità naturalistiche a chi le frequenta (turisti, pescatori, abitanti, diportisti etc…) con l’obbiettivo di stimolarne un comportamento pro-attivo alla corretta conservazione e protezione. A tal proposito è stata creata l’APP AMAR Sea LIFE come strumento interattivo, in via di sviluppo, che persegue queste finalità, raccogliendo le informazioni principali dei siti marini e costieri NATURA 2000, dando la possibilità agli utenti di aggiungere foto e segnalazioni.

La giuria ha inoltre scelto di pubblicare altre due foto fuori podio che meritano di essere pubblicate per la loro bellezza e perché colgono dei momenti che raramente si possono riscontrare in natura: una è la foto di Alessandro Borsini dell’accoppiamento di due seppie Sepia officinalis nelle acque dei Fondali Noli - Berbeggi (Savona). La seconda menzione va a Gianluca Mosino con un’immagine scattata nell’Area marina protetta Capo Caccia (Alghero) che ritrae una medusa cassiopea mediterranea Cotylorhiza tuberculata al cui interno, sotto il caratteristico ombrello, si intravedono tre sugherelli Trachurus trachurus.