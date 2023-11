"Visioni imprenditoriali sulla Green Economy"

Un confronto tra due imprenditori che operano in settori strategici (energie rinnovabili, costruzioni, agroalimentare) e una consulente strategica specializzata in progetti di responsabilità sociale e ambientale.

Appuntamento lunedì 6 novembre, dalle ore 16, presso l'Aula 33 del Dipartimento di Economia Aziendale al Campus Pescara dell'Università ‘d’Annunzio'.

Nel corso del seminario verranno presi in esame le strategie e le visioni imprenditoriali legate alla sostenibilità prendendo in esame le buone pratiche di Almacis, Odoardo Zecca e Prospera. Dalla capacità di perseguire gli SDG (Sustainable Development Goals) all’investimento nel fattore umano in termini di creatività e motivazione; dalle certificazioni di sostenibilità agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Interventi

Enrico Marramiero (Marramiero e Alma C.I.S.)

Gennaro Zezza (Odoardo Zecca)

Alice Troiano (Prosperah)

Modera

Simone D’Alessandro, ricercatore di Sociologia Generale