Blasioli: ok a risoluzione per Comuni Maiella

"Durante il periodo invernale, in particolar modo nel fine settimana, le vie di accesso alla Maiella sono interessate da un notevole afflusso di veicoli. Cittadini e turisti le percorrono al fine di usufruire del servizio sciistico o delle attività ristorative, determinando non pochi problemi in relazione alla viabilità, spesso causati dalla saturazione delle aree di parcheggio, che induce gli automobilisti a condotte di sosta “selvagge”, in pregiudizio alla circolazione stradale. Negli scorsi anni infatti abbiamo spesso letto di strade bloccate e traffico nel caos all’interno dei comuni di Pretoro, Serramonacesca e Lettomanoppello.

L’arteria con più criticità è la SS 614, che da Lettomanoppello conduce al comprensorio di Passolanciano ed è sicuramente quella percorsa dal maggior numero di veicoli. Discorso affine per l’accesso da Pretoro tramite la stessa SS 615 e la Strada Comunale Fonte. Al fine di monitorare la viabilità ed intervenire in caso di problematiche connesse a condizioni meteorologiche avverse, sono state predisposte delle cabine di regia tra Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e Sindaci dei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello, Serramonacesca, Roccamorice e Rapino, che hanno portato alla costituzione di un Tavolo tecnico interprovinciale che ha definito le modalità operative per la prossima stagione invernale. Ancora una volta dunque gli interventi sono rimasti a carico dei piccoli Comuni, che non dispongono delle risorse adeguate per far fronte ai necessari presidi di sicurezza. A ciò va aggiunto che i Comuni di Serramonacesca e di Pretoro negli scorsi anni hanno dovuto provvedere autonomamente persino alle spese per la vigilanza dei parcheggi. Fortunatamente le cose sono destinate a cambiare.

Con questa risoluzione presentata dai consiglieri regionali Antonio Blasioli, Silvio Paolucci e Mauro Febbo - votata da tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale - la Giunta Regionale sarà infatti tenuta a supportare i Comuni in questione nell’organizzazione logistica dell’imminente stagione invernale".

E' quanto si legge in una nota del consigliere regionale Antonio Blasioli.