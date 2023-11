Premio "Digi e Lode" alla Scuola primaria 'Marino Di Resta' di Pescara

Riparte anche a Pescara Digi e Lode, l’iniziativa del Gruppo Hera che abbina comportamenti virtuosi dei clienti e promozione della digitalizzazione nelle scuole del territorio.

Il lancio dell’edizione 2023/24 dell’iniziativa è avvenuto nel mese di ottobre e questa mattina è stata effettuata la premiazione della Scuola primaria pescarese Marino Di Resta, fra le vincitrici di Marche e Abruzzo dell’edizione 2022/23 di Digi e Lode.

La scuola ha ricevuto un premio di 2.500 euro da spendere in materiali e attrezzature capaci di promuovere la digitalizzazione della didattica. Secondo il regolamento dell’iniziativa, ora la scuola potrà utilizzare la somma per l’acquisto, ad esempio, di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D, microscopi elettronici. Oppure strumenti ludici per apprendere, come mappamondi digitali, o sistemi per il coding: insomma, nessun limite alla fantasia degli insegnanti.

Dall’anno scolastico 2019/20 distribuiti 100.000 euro su Marche e Abruzzo

La Di Resta è tra le 40 scuole delle regioni Marche e Abruzzo che dall’anno scolastico 2019/20 (anno di avvio del progetto) hanno vinto la classifica Digi e Lode, con una valore economico distribuito di 100.000 euro complessivi.

Il meccanismo Digi e Lode: servizi digitali che aiutano la sostenibilità

Il meccanismo di Digi e Lode è molto semplice. Ogni volta che un cliente Hera attiva uno dei servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorre automaticamente a incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, originando una classifica. Sul sito http://digielode.gruppohera.it/, il cliente può anche decidere di attribuire il proprio punteggio a una specifica scuola. In questo caso i punti vengono moltiplicati per 5.

I servizi attivabili sono l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, il Fast Check-up dei consumi, la domiciliazione bancaria, l’invio elettronico della bolletta, il download dell’app My Hera e l’iscrizione ai servizi online. Si tratta di servizi che oltre a portare maggiore comodità nella gestione della fornitura, hanno un impatto positivo per l’ambiente. Ad esempio, il Fast Check-up consente di acquisire immediata consapevolezza circa i propri consumi domestici, con un forte incentivo a ridurli, la bolletta digitale porta a un risparmio di carta, o, ancora, la domiciliazione bancaria evita gli spostamenti per procedere ai pagamenti.

Fra i comportamenti sostenibili attivabili rientra anche l’iscrizione al nuovo programma #genHERAZIONI di Hera, che attraverso contenuti dedicati, giochi a premi, premia le azioni sostenibili dei cittadini. L’iscrizione al programma, riservata anche ai non clienti Hera, avviene attraverso il sito dedicato https://genherazioni.gruppohera.it/. Insomma, alle scelte green dei clienti corrisponde un contributo di Hera all’istruzione dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio: un’azione win-win a tutti gli effetti, che concorre a raggiungere ben 5 dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU al 2030 per lo sviluppo sostenibile del Pianeta (“Istruzione di qualità”, “Città e comunità sostenibili”, “Industria, innovazione e infrastrutture”, “Consumo e produzione responsabili”, “Partnership per gli obiettivi”).

La nuova edizione di Digi e Lode: 4 vincitrici nel primo e 4 vincitrici nel secondo quadrimestre

Con Digi e Lode, nell’edizione del 2023/24, nelle regioni Marche e Abruzzo verranno premiate complessivamente 8 scuole, sulla base delle scelte dei clienti. Le prime 4 saranno premiate già al termine del primo quadrimestre. Le rimanenti 4 usciranno dalla classifica stilata al termine del secondo quadrimestre.

Gilberto Tinti: “Energie dell’Azienda e della comunità unite per creare impatto sociale”

“Questo progetto è per noi un esempio di come sia possibile creare un impatto sociale e ambientale concreto, unendo le energie di azienda e comunità locali”, spiega Gilberto Tinti, Responsabile società controllate Marche e Abruzzo di Hera Comm. “Per questo invitiamo le famiglie clienti a partecipare e a votare le scuole sul sito, per farle salire in classifica. In questo modo contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale grazie all’utilizzo dei servizi digitali, da un lato, e dall’altro faciliteranno il percorso di innovazione nelle scuole».