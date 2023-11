PMI Day: tra Pescara e Chieti il racconto della "libertà di fare impresa"

Anche Confindustria Chieti Pescara con il suo Comitato Piccola Industria guidato dal Presidente Alessandro Addari ha celebrato oggi la giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese Italiane – manifestazione di Confindustria alla sua quattordicesima edizione – con l’obiettivo di raccontare alle giovani generazioni “la libertà di fare impresa”, ovvero Libertà quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo a generare benessere collettivo. Libertà come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica.

Il PMI Day costituisce un’occasione privilegiata per vivere da vicino il talento e il sacrificio da cui nascono prodotti e servizi per raccontare il lungo percorso che compiono per giungere fino a noi, consumatori finali. È la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte a studenti, insegnanti e comunità locali per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia, conquiste e progetti futuri dell’azienda. L’iniziativa è stata lanciata da Piccola Industria Confindustria nel 2010 e da allora ha portato più di 472.000 giovani a diretto contatto con il mondo e con i valori della piccola e media impresa.

La mattinata di oggi ha visto impegnati settantasei studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Istituto “Tito Acerbo” – Pescara, Istituto Aterno-Manthonè – Pescara, Istituto Pomilio – Chieti e Istituto Spataro – Gissi.

Le quattro aziende madrine che hanno aperto le loro porte agli studenti sono state Pianeta Formazione Srl di Rita Annecchini con sede a Pescara, organismo di formazione professionale accreditato dalla Regione Abruzzo per la formazione professionale, superiore e continua nei settori tessile, abbigliamento, pelletteria e moda; Treddy Srl a Pescara con Mattia Mucci specializzata in Manifattura Additiva (stampa 3D), Prototipazione Rapida, Design & Ingegneria; a Chieti Scalo Bond Factory srl di Loreto e Annamaria di Rienzo che propone nuove idee e soluzioni innovative per il mondo della moda, unendo artigianalità e tecnologia; infine a Gissi con la Canali Spa e Francesca Di Pietro specialista in capi di lusso maschili, sartoriali e leisure, e testimone di un’eleganza tipicamente italiana.

Il presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara Alessandro Addari ha sottolineato: “Per l’edizione 2023 Confindustria a livello nazionale ha posto un focus sul concetto di libertà che, secondo noi, racchiude capacità di innovazione e creatività, ma anche intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità. Devono infatti poter sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione. Con i giovani oggi abbiamo condiviso come le imprese siano luoghi dove far confluire queste forze propulsive moltiplicandole il più possibile”.

Ambasciatori del Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara che hanno accompagnato la manifestazione sono stati anche Paolo Campana, Paolo De Grandis e Enrico Perticone.

Gli studenti che hanno avuto oggi la possibilità di visitare le quattro eccellenze produttive del nostro territorio nelle prossime settimane si sfideranno inoltre in un’entusiasmante challenge: produrre post social e video pensati per essere veicolati su Facebook, Istagram o Tik Tok in italiano o in inglese, finalizzati a far emergere la libertà espressa dall’azienda madrina. Tutti i lavori saranno condivisi nell’evento finale previsto nei primi mesi del 2024 e una specifica Commissione tecnica decreterà il miglior elaborato per ciascuna delle quattro scuole coinvolte.