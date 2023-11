'Yellow Friday' per 5.000 famiglie abruzzesi con Poste Italiane

Il tradizionale “Black Friday” di fine novembre diventa “Yellow Friday” in Poste Italiane, con sconti riservati alle 200.000 famiglie di dipendenti e pensionati del Gruppo, di cui circa 5.000 in Abruzzo.

“Yellow Friday” – attiva dal 20 al 30 novembre – si inserisce nell’ambito del più ampio piano di welfare aziendale di Poste Italiane che comprende Poste Mondo Welfare, grazie al quale i dipendenti possono convertire in beni e servizi il Premio di Risultato godendo dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa.

Il mese di novembre, tra l’altro, ha già riservato una sorpresa per i dipendenti di Poste Italiane che in busta paga riceveranno un bonus “una tantum” di 1000 euro per contrastare il caro vita.

Nello specifico dell’iniziativa “Yellow Friday”, per i dipendenti e pensionati del Gruppo sono in atto promozioni su prodotti come il Conto BancoPosta, l’offerta luce e gas di Poste Energia, la connessione Internet PosteCasa Ultraveloce e le spedizioni Poste Delivery Web e Firma Digitale Remota, sconti che si aggiungono alle oltre 500 offerte di prodotti e servizi di aziende partner nei settori del benessere, la cura della casa, i viaggi, lo sport, la gastronomia e tanto altro ancora.

Di fronte alla crisi demografica, Poste Italiane mette in campo anche diverse iniziative per sostenere i dipendenti che diventano genitori come “Fiocco giallo” che prevede l’invio di un cofanetto con tutto l’occorrente per i bebè: dal biberon ai prodotti per la cura e l’igiene personale fino ai capi d’abbigliamento per i primi mesi.

A queste si affiancano le iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione, a partire dalla realizzazione, presso la sede centrale di Roma, del Poste Centro Medico, un polo di eccellenza dedicato alla cura dei dipendenti di Poste Italiane, dei loro familiari e dei pensionati.