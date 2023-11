Anas: riaperta la Galleria San Giovanni tra Montesilvano e Pescara

"Grazie al tempestivo intervento del personale Anas - si legge in una nota della stessa Anas -, al lavoro da mercoledì sera, è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione sud della Galleria San Giovanni situata nel tratto compreso tra Montesilvano e Pescara.

Per la Galleria San Silvestro i tempi di ripristino sono ancora in fase di studio e potranno essere stabiliti solo alla fine delle verifiche tecniche propedeutiche per la messa in sicurezza.

L’impegno di Anas è massimo per ripristinare lo stato dei luoghi il prima possibile".

Il traffico in prossimità della Galleria San Silvestro viene deviato sulla viabilità locale “ex SS16”.