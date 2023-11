Battaglia del Sangro, 80Â° anniversario: "Per non dimenticare"

In occasione dell'80° Anniversario della Battaglia sul Sangro combattuta durante la II Guerra Mondiale, sulle sponde del fiume Sangro nei giorni 28-29-30 novembre 1943, l'Amministrazione comunale di Torino di Sangro ha organizzato per la giornata di giovedì 30 novembre alle ore 15, presso il Cimitero Inglese di Torino di Sangro una cerimonia commemorativa in cui verranno ricordati e onorati i giovani soldati, provenienti dalle Nazioni del Commonwealth, caduti per liberare l'Italia.

"Alla cerimonia - rende noto il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso -, interverrà un rappresentante del Commonwealth War Graves Commision, inoltre ho l'onore di comunicarvi che saranno presenti la delegazione Britannica e la delegazione Neozelandese; nello specifico ho il piacere di annunciare la presenza di Mrs. Eleanor Sanders, Vice Ambasciatore Britannico in Italia, AM.r Cameron Mark Ballester, primo Segretario Affari Politici dell'Ambasciata Britannica in Italia, e di Mr. Austin Brick, Console Generale della Nuova Zelanda in Italia.

Auspichiamo ad un positivo riscontro anche della terza Ambasciata invitata, ovvero l'Ambasciata Indiana".

Conclude Di Fonso: "Their name liveth for evermore - Il loro nome vive in eterno: è pertanto un nostro dovere ricordare coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. Un generale statunitense una volta disse: Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra." 1943-2023. Per non dimenticare".