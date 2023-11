EDIHAMO - European Digital Innovation Hub Abruzzo e Molise: appuntamento a Pescara

Martedì 28 novembre, dalle 11:00 alle 13.00 presso la sede di via Raiale di Confindustria Chieti Pescara, EDIHAMO - European Digital Innovation Hub Abruzzo e Molise, incontra i rappresentanti delle imprese e della Pubblica Amministrazione per presentare il suo catalogo di servizi digitali.

“Il progetto Edihamo, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con oltre 4 milioni di euro, sosterrà la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese e delle amministrazioni locali della Regione Abruzzo e della Regione Molise." Dichiara il Presidente di Match 4.0 capofila del progetto Lorenzo Dattoli. E continua "Attraverso le attività previste dal progetto, nei prossimi due anni vogliamo fornire servizi che vadano dall’intelligenza artificiale, al calcolo ad altre prestazioni, che facciano dell’elaborazione dei dati una leva per lo sviluppo della società. Corsi di formazione per accrescere le competenze digitali, ricerca di investimenti e Test Before Invest, sono alcune delle proposte che saranno offerte al sistema delle imprese delle due regioni, perché crediamo che bisogna fare rete per affrontare la sfida della digitalizzazione.”

Programma dell’incontro:

- Marco Marsilio Presidente Regione Abruzzo

- Daniele D'Amario Assessore regionale

- Silvano Pagliuca Presidente Confindustria Abruzzo

- Savino Saraceni Presidente CNA Abruzzo

- Camillo Saraullo Vice Presidente Confartigianato Abruzzo

- Lorenzo Dattoli Presidente Match 4.0 (capofila del progetto)

- Ercole Cauti Coordinatore del progetto

Ingresso libero e gratuito.

Inizio registrazione partecipanti 10.45.