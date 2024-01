Studenti in pineta per raccogliere rifiuti e conoscere l’ambiente

Nell’ambito del Corso di Studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio”, il prof. Pascal Izzicupo porta avanti dallo scorso anno, in collaborazione con il WWF Chieti-Pescara ODV, un’attività di tirocinio su "Green Fitness - Tutela Ambientale, Attività Fisica e Salute" che prevede sia lezioni in aula che iniziative all'aperto.

In questo contesto è stata organizzata un’iniziativa nella Riserva Naturale Statale “Pineta di Santa Filomena”, una striscia verde lunga circa 3 km e larga mediamente una sessantina di metri che costeggia il mare Adriatico tra i comuni di Pescara e Montesilvano, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara.

Una ventina di studenti universitari, accolti e accompagnati da militari e personale esperto del Reparto e da volontari WWF, hanno percorso ad anello la Riserva raccogliendo rifiuti.

«Tenendo conto che siamo in un’area protetta, che viene pulita più volte a settimana, è davvero impressionante la quantità di materiale raccolto: segno evidente – osserva Luciano Schiazza, il volontario WWF già comandante di Nucleo Tutela Biodiversità dei Carabinieri Forestali, che con la presidente Nicoletta Di Francesco e con il prof. Izzicupo ha coordinato l’evento – che c’è ancora molto da lavorare a livello di sensibilizzazione, con tutti i cittadini, ma soprattutto con i giovani e i giovanissimi».

All’inizio del percorso le ragazze e i ragazzi presenti hanno incontrato una pattuglia di Carabinieri a cavallo, in servizio di sorveglianza nella Riserva. Una occasione per far conoscere agli studenti universitari anche le tante specialità dell’Arma. Gli esperti naturalisti del Reparto (preziosi collaboratori anche nella fase organizzativa) hanno invece accompagnato gli universitari, dando informazioni sulla storia dell’area protetta, sulle sue caratteristiche, sulla flora e sulla fauna presenti. Una giornata decisamente particolare e da ricordare