È disponibile il nuovo “Libro dei Francobolli”

È disponibile anche in Abruzzo, nei tredici uffici postali con sportello filatelico, il nuovo "Libro dei Francobolli 2023".

Il volume di Poste Italiane è il racconto dell'Italia attraverso le 114 carte valori postali emesse l'anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell'emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un'affascinante storia di eccellenza. Tra questi sono presenti le carte valori commemorative, la serie dedicata al Senso civico, le Eccellenze del Sistema produttivo ed economico, quelli dedicati allo Sport e anche al Santo Natale.

Molte le emissioni nel 2023 che hanno messo in primo piano l'Abruzzo come il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, emesso il 22 aprile nel 100° anniversario dell'istituzione; quelli appartenenti alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" e dedicato ai marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare tra cui De Cecco; quello dedicato al Giubileo della Perdonanza appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" e quello dedicato alla traslazione delle spoglie del Tenente di Vascello Andrea Bafile nel Sacrario Militare di Guardiagrele, nel 100° anniversario, appartenente alla serie tematica "il Senso civico".

All'interno del Libro dei Francobolli 2023, particolare evidenza per le emissioni che hanno riscosso un diffuso grande interesse nel Paese tra le quali spiccano i francobolli commemorativi dedicati a Benedetto XVI, Alessandro Manzoni, la Regina Elisabetta II e Italo Calvino; quelli della serie "le Eccellenze dello spettacolo" dedicati a Franco Zeffirelli, Lelio Luttazzi e Gina Lollobrigida; quelli appartenenti alla serie "Senso Civico" dedicati a Don Lorenzo Milani e Salvo D'Acquisto; quelli della serie "il Patrimonio artistico culturale italiano" tra i quali, oltre a Jacovitti, quelli dedicati a Tex Willer, Umbria Jazz e ai Bronzi di Riace.

In Abruzzo il libro è disponibile nei seguenti uffici postali: Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) Vasto (via Giulio Cesare), L'Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Sulmona (piazza Brigata Maiella), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 9 (viale De Amicis), Penne, Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie).