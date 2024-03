A Daniela Renisi il Premio Galasso

L’assessore al Turismo del Comune di Montesilvano, Daniela Renisi, durante una cerimonia che si è svolta ieri nella Biblioteca Antonio Russo del Museo Michetti di Francavilla al Mare, ha ricevuto il Premio Antonio Galasso, fortemente voluto dalla famiglia per ricordare l'imprenditore francavillese scomparso quattro anni fa, amante dell'arte, della musica e della cultura.

Il presidente del Premio, Massimo Pasqualone, insieme al presidente onorario Valerio Baldassarre e a Roberto Galasso, ha consegnato il riconoscimento all’assessore comunale Renisi “per il suo lungo impegno in tema di turismo e per aver donato, alla guida di FederAlberghi, nuovi impulsi a tutto il territorio”, come si legge nella motivazione ufficiale.