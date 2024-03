'Scorci d'Abruzzo' a Loreto Aprutino per il grande "Giudizio"

Santa Maria in Piano, chiesa di Loreto Aprutino, un vero gioiello del patrimonio artistico abruzzese, è protagonista della nuova puntata di "Scorci d'Abruzzo" di Paolo Pacitti per ‘Buongiorno Regione’, possibile grazie alle riprese di Sem Cipriani; presente anche lo scrittore abruzzese Peppe Millanta.

Edificata probabilmente sui resti di un tempio pagano, questa chiesa fu ricostruita nel 1280 a seguito di un incendio; caratteristico è il suo porticato: l'abside con il tamburo e la torre campanaria con la sua cuspide ottagonale. Al suo interno custodisce uno degli affreschi più significativi del '400 abruzzese, un monumentale "Giudizio", realizzato intorno al 1429 dall'anonimo e misterioso Maestro di Loreto. Deve la sua fama ai suoi splendidi colori ed è il più grande affresco d'Abruzzo.

Al centro c'è il Cristo Giudicante seduto in trono, in basso a destra un tempo c'era l'inferno mentre in basso a sinistra il paradiso ma il dettaglio più significativo è il ponte posto al centro, detto Ponte del Capello o Ponte della Prova ossia un ponte che si restringe divenendo sottilissimo come un capello appunto, in modo da essere attraversato solo dai peccati più leggeri per giungere al Paradiso, mentre gli altri cadono nel fiume di pece bollente, ma per saperne di più è possibile rivedere la puntata su https://fb.watch/qUkDgw-9_P/.