Gli alunni dell'infanzia di via Valle d'Aosta in visita al Comune di Montesilvano

Ad occupare ieri, a Montesilvano, i posti degli abituali consiglieri comunali all’interno della sala consiliare del palazzo di città, sono state le sezioni “C” e “D” della Scuola dell’Infanzia della Direzione Didattica, plesso di via Valle D’Aosta, accompagnati da un team d’insegnanti composto da Lastella Nicoletta, Della Marca Piera, Pelusi Fabiola, De Nardiis Vanessa, Maffullo Mariapia e Di Michele Giuliana.

Ad accogliere l’allegra scolaresca, il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore Alessandro Pompei e i consiglieri Adriano Tocco e Damiana Rossi oltre al comandante della Polizia Locale, Nicolino Casale. Con fare giocoso e in maniera semplice, il primo cittadino ha spiegato ai piccoli cittadini il funzionamento della macchina amministrativa, i doveri e gli impegni del sindaco e dei suoi collaboratori, argomentando sull’attività quotidiana che si svolge in comune e rispondendo alle loro tante domande e curiosità.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha poi firmato e timbrato ad uno ad uno le carte d’identità opportunamente preparate dai piccoli alunni, divenuti così cittadini ufficiali di Montesilvano. “Siamo sempre molto lieti di accogliere piccoli cittadini nei nostri uffici comunali. E’ un impegno che assolviamo con particolare attenzione e sensibilità – spiega De Martinis – perché teniamo a cuore il loro essere cittadini in erba e a lasciare nel loro immaginario una sensazione fresca e dinamica di quello che la Pubblica Amministrazione rappresenta. Cerchiamo di aiutarli a sviluppare il loro senso civico invitandoli a familiarizzare con il ruolo di cittadini nella società civile e nelle Istituzioni”.

La visita dei cittadini in erba si inserisce all’interno di un più ampio progetto che le maestre stanno portando avanti dal mese di settembre, in tema di educazione civica per far conoscere agli alunni la propria città, partendo dall’esplorare il territorio più prossimo dove si dispiega gran parte della loro vita quotidiana ai territori circostanti. Dopo una visita nel quartiere in cui sorge la scuola di appartenenza, i bimbi hanno visitato il borgo di Montesilvano Colle a cui ora possono aggiungere anche la fruttuosa mattinata presso il Palazzo di Città.