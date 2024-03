Al Museo delle Genti d'Abruzzo campus pasquali per i ragazzi

Pulcini, cavalli e pupe, uova e altri simboli della Pasqua: due giornate di campus, al Museo delle Genti d'Abruzzo, per bambini e ragazzi che vogliono trascorrere una mattinata alternativa. Un'occasione per divertirsi nei primi giorni di vacanza della primavera con due interessanti attività didattiche. Ecco allora che giovedì 28 marzo, dalle 8,30 alle 13 sarà possibile cimentarsi con le mani in Pas... qua: un'esperienza creativa e divertente che consentirà ai piccoli artisti di realizzare, utilizzando la pasta di mais, i simboli pasquali che preferiscono.

Saranno guidati attraverso le tecniche per modellare, colorare e decorare, e naturalmente potranno portare a casa il loro lavoro. Il giorno successivo, venerdì 29, sempre con orario 8.30-13 e sempre nel Museo delle Genti d'Abruzzo, al via la "Caccia alle uova": un viaggio all'interno delle sale per scoprire attraverso il gioco le tradizioni più importanti e particolari legate al periodo pasquale. Una volta recuperate dai loro nascondigli le uova potranno essere decorate dai ragazzi che potranno così esprimere tutta la loro fantasia.

Per info e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0854510026 (interno 1) e 3939374212 oppure inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it.