Disinfestazione adulticida e larvicida a Montesilvano: il calendario degli interventi

Per una città “in salute” partirà a breve su tutto il territorio comunale di Montesilvano la campagna di disinfestazione adulticida, larvicida e di derattizzazione per l’anno 2024-2025. Un servizio monitorato dall’assessore Daniela Renisi e curato dall’assessorato ai servizi e alle manutenzioni che, rispettando il programma degli interventi, effettuerà regolarmente il servizio nei giorni stabiliti, consultabili anche sul sito Internet del Comune.

I prodotti utilizzati sono certificati e non sono tossici per l'uomo, ma si raccomanda comunque di tenere chiuse le finestre, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi, parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione, eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l'operatore avrà la massima cura nell’utilizzo del prodotto nella fase di aspersione.

Il primo intervento riguarda la disinfestazione larvicida, prevista per il prossimo 8 aprile. Dal 15 aprile (nelle ore diurne) si procederà con il primo servizio di derattizzazione/disinfestazione. Dal 21 maggio prenderà avvio, invece, la disinfestazione adulticida (a partire dalle ore 22).