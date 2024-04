"Il paesaggio e la sfida del cambiamento. Educare alla bellezza", corso nazionale di formazione

Venerdì 12 e sabato 13 aprile, a Pescara, si terrà un corso nazionale di formazione per i referenti Edu e i docenti di Italia Nostra dal titolo "Il paesaggio e la sfida del cambiamento. Educare alla bellezza". È prevista anche una diretta Facebook sulla pagina di Italia Nostra Pescara "Lucia Gorgoni" e, in condivisione, sulla pagina Facebook di Italia Nostra.

Appuntamento nella biblioteca “Falcone e Borsellino” di viale Bovio, 446 presso l'Auditorium Castellamare. Italia Nostra è Ente accreditato dal MIUR per la formazione. La partecipazione al corso è valevole ai fini dell’aggiornamento e della formazione obbligatoria (10 ore). I docenti interessati ad iscriversi possono scrivere un'e-mail all’indirizzo di posta elettronica educazioneformazione@italianostra.org.