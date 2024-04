"Efficienza cardiaca e terza età", appuntamento a Collecorvino

A Collecorvino si pensa alla salute: sarà ospitato, infatti, giovedì 18 aprile alle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune, un appuntamento dal titolo "Efficienza cardiaca e terza età, quale manutenzione effettuare al motore della macchina uomo?", un convegno interamente dedicato al benessere della collettività. L'appuntamento vede la partecipazione del dottor Bruno Loffredo, già primario di Cardiologia dell'ospedale di Atri.

“Stiamo vivendo un tempo senza precedenti ed è sempre più importante avere strumenti utili e con solide basi scientifiche per affrontare e superare momenti sfidanti, usando al meglio le nostre risorse, per mantenere anche il nostro stato ottimale, soprattutto con l'avanzare dell'età”, spiega il sindaco Paolo D'Amico.

“Da qui nasce l'esigenza di ospitare un evento aperto a tutta la cittadinanza e che possa essere utile ad essa: ci aspettiamo infatti che ognuno, dopo aver acquisito un parere scientifico come quello del dottor Loffredo, possa essere un pò più consapevole su come affrontare la quotidianità e su come prendersi cura del proprio cuore, il motore della macchina uomo, come appunto recita il sottotitolo del nostro evento”, conclude il primo cittadino. La Farmacia Comunale di Collecorvino è partner dell'evento. L'ingresso è gratuito.