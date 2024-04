“Azzardo Piglia Tutto”, a Penne uno sportello di consulenza per giocatori e familiari 

Il progetto “Azzardo Piglia Tutto”, promosso dall’Unità Operativa Complessa (UOC) Ser.D. della ASL di Pescara, diretta dal dr. Gerardo Guarino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC) e la Comunità Terapeutica L.A.A.D. di Pescara, potenzia la sua opera di prevenzione sul territorio con l’apertura, presso la sede del Comune di Penne, di un nuovo Sportello di Consulenza Economico-Finanziaria e Legale per i giocatori d’azzardo e per le loro famiglie. Lo sportello è aperto il giovedì dalle ore 10 alle ore 12, con cadenza quindicinale, presso la Sala Consiliare del Comune, in Piazza Luca da Penne.

L’accesso è consentito previo appuntamento telefonico ai numeri:

3441316301, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13,

0854253532, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14.

Non è richiesta né impegnativa né ticket da pagare e si garantisce l’assoluta riservatezza in osservanza della vigente normativa della privacy sul segreto professionale e sul consenso informato. Il servizio offre supporto psicologico individuale e familiare durante le fasi di accoglienza e motivazione, con la presenza di uno psicologo in loco. È possibile inoltre effettuare consulenza legale da remoto con un avvocato per l’analisi e la gestione della situazione patrimoniale e debitoria del giocatore.

L’attività si affianca a quella dei due sportelli GAP del Ser. D. già operanti sul territorio:

– a Pescara, presso la sede del Ser. D., in via Monte Faito

– a Scafa, presso i locali dell’Unità Complessa di Cure Primarie della Val Pescara (U.C.C.P.), in via Castellari 23.