53^ assemblea regionale di Avis nel Convento di San Patrignano a Collecorvino

Si è svolta stamattina nel Convento di San Patrignano a Collecorvino la 53^ assemblea regionale di Avis che ha ospitato 130 delegati provenienti da tutta la regione abruzzese. Ad accogliere i delegati è stato il sindaco Paolo D'Amico: "È stata una grande emozione poter ospitare un così importante evento in questo posto a noi tanto caro. Si tratta del primo evento svolto nel piano superiore del convento di San Patrignano dopo il suo recupero e riconsegna alla cittadinanza".

E poi: “Ringrazio l'Avis Regionale, l'Avis Provinciale Pescara e l'Avis Comunale di Collecorvino per aver scelto il nostro territorio come sede per lo svolgimento della loro assemblea annuale, ma soprattutto ringrazio i tanti volontari che quotidianamente si adoperano, nel silenzio, per il prossimo. Il loro è un servizio fondamentale per tutti, indistintamente”, conclude il sindaco quasi come un invito ad aver cura degli altri.