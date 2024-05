A Pianella torna a vivere la magica Yurta voluta da Arotron e distrutta dal maltempo

Torna a nuova vita la Yurta, che era stata costruita nel 2018 per rispondere all'esigenza di avere uno spazio al chiuso nelle terre di Arotron, a Pianella, che fosse ecosostenibile e capace di armonizzarsi al meglio con la natura in cui è immerso. "Quello che ci ha spinto a scegliere proprio la Yurta - spiega il regista e doppiatore Franco Mannella - è il fatto che sia costituita di materiali naturali e che abbia una storia e una tradizione affascinanti, legate ai popoli nomadi della mongolia, che evoca subito l'immagine di una comunità riunita per ascoltare racconti e leggende sotto il suo soffitto circolare, che lascia intravedere le stelle da una finestra al centro".

Dunque la Tenda Yurta è un luogo magico, che ha ospitato innumerevoli volte l'atmosfera intima e atavica del racconto e che ha fatto da sfondo alla nascita di spettacoli e progetti ma il forte vento dell'ultimo anno, e le avverse condizioni atmosferiche hanno gravemente danneggiato la Tenda Yurta, che "noi di Arotron - spiega la Compagnia - abbiamo creato come spazio di creatività, condivisione e bellezza, come palco per spettacoli, racconti, progetti culturali e tanto altro". Necessitando di una ristrutturazione importante e urgente Arotron ha lanciato una campagna di raccolta fondi con cui sarà possibile aiutare questo luogo magico a tornare a vivere, molte sono le persone che amando questo luogo e le attività ad esso connesse hanno voluto dare un contributo spiegano dalla Compagnia dell'Aratro.

"Abbiamo raccolto fondi tramite la piattaforma gofundme e anche con un evento di raccolta fondi che ha avuto luogo a fine 2023. All'evento, chiamato 'Una festa per la Yurta', si sono offerti di partecipare molti artisti amici di Arotron, che hanno messo a disposizione a titolo gratuito il loro lavoro come contributo per organizzare una serata all'insegna dell'arte: l'attore Marcello Sacerdote di Cuntaterra, il cantautore Giuseppe Ippoliti, il pianista Paride Marzuoli per esempio. Noi di Arotron siamo stati piacevolmente sorpresi dall'affetto che ci è stato dimostrato in un momento di difficoltà, dove non volevamo perdere il simbolo della bellezza e dell'amore per l'arte che condividiamo con le persone. La comunità pianellese si è stretta intorno a noi, ed insieme a tanti artisti e amici anche da Roma, ha offerto supporto in diversi modi e donazioni".

La bontà di quanti amano la magia della Yurta ha portato i suoi frutti: la tenda, infatti, sarà ricostruita a inizio giugno, pronta ad ospitare danza e teatro durante l'estate dell'Aratro, già a partire dall'inaugurazione della rassegna prevista per il prossimo 30 giugno.