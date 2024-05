Concluse a Spoltore le giornate di "Educazione e informazione cinofila"

Si sono concluse ieri a Spoltore le giornate di "Educazione e informazione cinofila". È stata “un'esperienza stupenda”, dice Gianpietro Panzetti, “dove il confronto tra professionisti e cittadini ha portato a una consapevolezza e a un'informazione più ampia, con un grande coinvolgimento del pubblico. Un ringraziamento va al Comune di Spoltore, in particolare al sindaco Chiara Trulli e all'assessore Nada di Giandomenico, per la loro sensibilità all'argomento e per la possibilità di sviluppare il progetto”.

Inoltre un altro “grande ringraziamento” viene rivolto “ai colleghi Marco Di Cesare (Centro cinofilo - Il nuovo Branco asd) e Anna Amicone per la stupenda collaborazione e impegno nel progetto”. Prossimamente ci saranno altre date, per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero di telefono 339/7834226.