Giulio Golia torna a Pescara: "Sono stato a trovare Nadia e Bartolo dopo un po’ di tempo che non li vedevo"

“Sono stato a trovare Nadia e Bartolo dopo un po’ di tempo che non li vedevo. Nadia mi ha chiesto di andare al mare che erano più di 20 anni che non lo vedeva, le loro faccine felici e il loro affetto mi hanno disarmato!”. Così su Facebook Giulio Golia, inviato delle Iene, che da qualche settimana si trova in Abruzzo “per esigenze del mio lavoro e per intercettare delle persone”. Già nei giorni scorsi, Golia aveva informato i suoi followers di essersi fatto “un bel po' di attese tra i campi”.

Al contempo, però, era stato avvistato anche in alcuni ristoranti della nostra zona, ed è proprio in uno di questi che è avvenuto l'incontro con Nadia Baldacci e Bartolo Beninato, due coniugi pescaresi che si erano ritrovati coinvolti in una spiacevole serie di raggiri. Erano state proprio "Le Iene", nel 2018, a portare a galla per prime questa vicenda, finita anche all'attenzione dell'allora sindaco Alessandrini e del vice sindaco Blasioli. Ora, dopo alcuni anni, Golia ha voluto rivedere Nadia e Bartolo, raccontando sui social l'esito di questa rimpatriata.