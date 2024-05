Le Frecce Tricolori all'aeroporto d'Abruzzo prima dell'Air Show a Giulianova

"Una meravigliosa accoglienza per la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori a Pescara!”. Così il capogruppo regionale della Lega, Vincenzo D'Incecco, che ha accolto le Frecce Tricolori all'aeroporto d'Abruzzo, accompagnato dal vice sindaco Adelchi Sulpizio e dal consigliere comunale Armando Foschi. Ora tutti a Giulianova, che è pronta per la grande festa dell'Air show: ieri i primi test, oggi pomeriggio le prove ufficiali con i fumi 'bianchi'. Nella giornata di domani sono attesi in centomila sulla riviera per assistere all'imperdibile spettacolo acrobatico. Il via alle esibizioni di domenica 19 maggio è fissato alle ore 14 tra lungomari centrale e nord. Secondo il programma ufficiale, alle ore 14.30 sono previsti i sorvoli di quattro velivoli dell'Aeroclub Picenum.

Poi spazio agli elicotteri in assetto da recupero naufraghi del 15esimo stormo dell'Aeronautica militare, che esporrà la bandiera italiana e della Guardia costiera. Fra loro, il lancio di un paracadutista in mare. Alle ore 15.30 il via alle esibizioni acrobatiche, a partire da quelle del campione Andrea Pesenato. Infine, alle ore 15.50, il momento più atteso: sul cielo di Giulianova compariranno le Frecce tricolori, che realizzeranno in aria le ardite acrobazie con i fumi verde, bianco e rosso che hanno reso famosa in tutto il mondo la Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare.

Tutto intorno gli eventi collegati, dal villaggio tricolore con simulatori, musica, artisti di strada e street food, fino ai mercatini. Oggi alle 15 raduno di moto, domani alla stessa ora raduno di auto. Stasera la Notte tricolore, con i negozi che resteranno aperti fino a tarda ora. Domani, invece, l'Aperitivo tricolore diffuso tra via Nazario Sauro, via Orsini e lungomare Zara. Rivoluzionata già da venerdì la viabilità in città, con disagi per gli automobilisti. Oggi e domani, dalla mattinata fino alle 17 del pomeriggio, in vigore il divieto di circolazione - oltre che di sosta - in ampi tratti del lungomare Zara, di via Mantova, via Ospizio marino, viale Orsini, via Trieste, lungomare Spalato, via Gasbarrini, via Thaon De Revel e via Arenzano.

Il Comune di Giulianova consiglia l'utilizzo del treno e, se in auto, di evitare il tratto di Statale Adriatica tra Tortoreto e il Bivio con la Statale 80, utilizzando percorsi alternativi. Per i veicoli al servizio di persone con disabilità previste aree parcheggio in viale Orsini e in via Nervi. Allestite altre nove aree di sosta in città, più una a Tortoreto nel parcheggio dell'Acquapark lungo la bonifica del Salinello, quest'ultima collegata al centro di Giulianova con una navetta in servizio dalle ore 12 alle ore 20.