"Scatti di scienza", le foto degli studenti in mostra nella sala consiliare

Come ogni anno, anche in questa primavera del 2024, le scuole della provincia di Pescara hanno partecipato all’iniziativa “Scatti di scienza”, progetto congiunto di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo e dell’Università degli Studi di Milano. Mercoledì 22 maggio, Scienza under 18 Pescara, in collaborazione con l’Università di Milano, con il patrocinio del Comune di Pescara e dell’università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara e il contributo della Fondazione Pescarabruzzo, presenterà le fotografie realizzate dalle studentesse e studenti per “Scatti di scienza”, accompagnate dalla scheda esplicativa.

La giornata avrà inizio alle 9.30, nella sala consiliare del Comune di Pescara. Il 22 maggio è la Giornata mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la Biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta. Un ambiente più ricco e diversificato è più sostenibile, garantisce vita e prosperità a chi lo abita, sia che si tratti di esseri umani, animali o vegetali. Molti saranno gli scatti fotografici e video che parleranno di biodiversità, “osservata” nel mondo vegetale e animale per rafforzare il concetto che deve essere conservata e custodita come una ricchezza e una risorsa.

“Visto il successo che questa modalità di comunicazione della scienza ha avuto qui, nella nostra città, siamo giunti al consueto appuntamento del workshop, in cui ragazze e ragazzi autori delle fotografie selezionate presenteranno il proprio lavoro davanti a una platea di giovani studentesse e studenti di vari livelli scolastici, insegnanti e pubblico. Nella stessa occasione – si legge nella nota di Su 18 – il lavoro verrà commentato e approfondito”.

“Scatti di scienza si propone di diventare un luogo di sperimentazione e di confronto attorno alla valenza didattica della foto e del documentario scientifico. In questo campo della didattica, ancor poco coltivato, anche limitate esperienze possono costituire un contributo rilevante per mettere a fuoco nodi teorici e pratiche sperimentali. Singolarmente o a gruppetti, i ragazzi hanno scattato fotografie scientifiche assecondando la propria curiosità, fantasia e capacità di osservazione, con un’attività in classe spesso ben articolata: alcuni hanno documentato un istante significativo di un esperimento, altri hanno “immaginato” e preparato la fotografia prima dello scatto; altri ancora hanno colto la bellezza di un particolare fenomeno naturale, spesso mossi dalla sorpresa di osservare qualcosa di inaspettato; alcuni, infine, hanno pensato una sceneggiatura per un filmato. Lo strumento della scheda allegata allo scatto si è rivelato di grande importanza: ha vincolato i ragazzi a riflettere sul lavoro fatto e ha permesso di esplicitare impressioni, interessi per la ricerca di spiegazioni e interrogativi nati dall’osservazione dell’immagine”. Quale è la novità di quest’anno? Abbiamo consolidato i rapporti con MBoa Lab, in particolare con il dipartimento di Comunicazione scientifica e Scienza in biblioteca. Sarà presentato un video realizzato dai nostri amici del Camerun e ci collegheremo con loro durante la mattina". spiegano Carla Antonioli (Su18 Pescara per l’Abruzzo) e Antonella Testa (Università degli Studi di Milano).