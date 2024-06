Inaugurato un sentiero in ricordo dell'orsa Amarena

È stato inaugurato a Villalago un sentiero dedicato all'orsa Amarena, uccisa a fucilate il 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi. L'evento è stato organizzato dalla sezione CAI, Club Alpino Italiano, di Sulmona, in collaborazione con il Comune di Villalago e la Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio.

In tanti hanno voluto partecipare all'inaugurazione, attraversando il sentiero naturalistico, storico e culturale che, partendo dal Lago Pio, raggiunge il Lago di San Domenico attraverso un tracciato lungo 7,6 km con dislivello di 300 metri percorribile in tre ore. Una zona che l'orsa Amarena frequentava insieme ai suoi cuccioli. Ora il sentiero, oltre a proporsi nell'ambito di un turismo sostenibile, responsabile e consapevole, servirà a tenere vivo il ricordo dell'orsa marsicana.

“Il sentiero è un vero brand nel settore turistico, naturalistico-culturale, dall'alto valore mediatico, per tutto il territorio, poiché il tragico episodio della scomparsa dell'orsa ha attirato l'attenzione e prodotto un notevole coinvolgimento emotivo dell'opinione pubblica, nazionale e internazionale”, sottolinea il Cai di Sulmona. Il sindaco Fernando Gatta dal canto suo rimarca che per Villalago "il sentiero Amarena rappresenta un valore aggiunto, come destinazione turistica, per i tanti escursionisti che frequentano il nostro territorio" L'orsa Amarena è stata uccisa a fucilate il 31 agosto 2023 da un 56enne alla periferia di San Benedetto dei Marsi.

La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo nei confronti dell'uomo che rischia dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione e che nell'immediatezza si era difeso dichiarando di avere "sparato per paura". Sono in corso le perizie sull'arma e la chiusura delle indagini, affidate ai Carabinieri, è attesa per le prossime settimane.