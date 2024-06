50 bambini in scena al Pala Castagna di Città Sant'Angelo

La più piccola ha appena tre anni, la più grande ne ha 14 e hanno tutte la stessa passione, la ginnastica artistica. E' un gruppo di 50 giovanissimi - bambine e bambini - quello che si è esibito al Pala Castagna di Città Sant’Angelo nel saggio di fine anno della “Ginnastica Artistica Uniup” del complesso sportivo polivalente Unicentro di Montesilvano che in venti anni ha accolto migliaia di persone. In scena lo spettacolo intitolato "Film up", interpretando i musical più famosi nella storia cinematografica.

Sotto la guida delle insegnanti Mariassunta Florindi, Anastasia De Virgiliis e Asja Iezzi, i bambini hanno ballato per due ore al ritmo delle colonne sonore di pellicole come Grease, La La Land, Sister Act, Dirty Dancing e Mamma mia, solo per dirne alcune, strappando tanti applausi. Entusiasta il pubblico, per le capacità e la sicurezza acquisite dai bambini che, attraverso la ginnastica, imparano ad essere più sicuri di sé, a superare le difficoltà, i limiti e le paure, ad avere maggiore fiducia e coraggio.

Dal Gruppo Baby a quello Promozionale, proseguendo con il Gruppo Preagonismo e il Gruppo Agonismo, ognuno ha potuto esprimere il meglio, e tra le performance c'è stata anche quella di Giorgia Sichetti, che ha partecipato al Trofeo Csen Cup nazionale, a Cesenatico. A presentare la serata è stata Grazia Di Dio.