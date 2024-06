Passeggiata nei giardini della Lavanda al Parco Paesaggistico Lauretum

Domenica 16 giugno presso il Parco paesaggistico Lauretum – Giardino botanico e Loreto Aprutino si inaugura il primo lotto dei giardini della Lavanda, step iniziale di un più articolato progetto per creare un grande lavandeto in prossimità del centro storico loretese. In questo periodo stanno fiorendo le prime 500 piante di Lavanda messe a dimora nei giardini, dopo 3 anni di lungo lavoro di riqualificazione.

I visitatori saranno accompagnati in una passeggiata per scoprire la bellezza e il profumo di questi fiori che sono visitati quotidianamente da variopinte ed eleganti farfalle tra cui il Papilio machaon e l'Iphiclides podalirius. Il paesaggio del parco paesaggistico loretese si colora di sfumature di viola grazie alle tante fioriture di Lavanda; luoghi prima abbandonati tornano a rinascere, vengono riqualificati e aperti al pubblico, arricchendosi di biodiversità, gestiti rispettando i ritmi naturali e le fioriture spontanee.

"E' un nuovo traguardo raggiunto dopo tanto lavoro", spiega il curatore dei giardini Alberto Colazilli, “Il progetto dei giardini della Lavanda è iniziato nel 2021 a seguito degli interventi di riqualificazione di aree totalmente abbandonate. Oggi le prime 500 piante in fiore di Lavanda spiccano nel parco paesaggistico e attirano una moltitudine di farfalle e insetti impollinatori. Il ruolo di questi giardini è principalmente didattico e di educazione ambientale. Grazie a un progetto di restauro del paesaggio ben strutturato ogni volta portiamo a compimento la realizzazione di nuove aree verdi”.

Le visite guidate avranno durata di un'ora. Mattina ore 10, 11, 12. Pomeriggio: ore 17, 18, 19. Per info e prenotazioni si può contattare il numero 3291521643 oppure scrivere una mail a parcolauretum@gmail.com.