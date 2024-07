"Pescara solidale", entro il 31 luglio le domande per beneficiare di 523 voucher

C'è tempo fino al 31 luglio (ore 13) per presentare domanda al Comune di Pescara e chiedere di beneficiare dei voucher di "Pescara solidale", il progetto del settore Politiche sociali per aiutare le famiglie che hanno al proprio interno bambini, adolescenti e anziani. In totale il Comune mette a disposizione 523 voucher, per un totale di 212.084 euro (fondi ministeriali e regionali). Gli avvisi a cui si può rispondere entro la fine del mese sono tre, per le famiglie: uno che dà diritto ai voucher per attività socio educative e due avvisi che danno diritto al voucher per forniture di beni. Un altro avviso, invece, è rivolto ai soggetti che erogheranno servizi e forniture alle famiglie, che possono iscriversi all'apposito catalogo.

In queste ore parte anche il Piano caldo, per andare incontro alle necessità degli anziani soli e in difficoltà, senza una rete familiare, per aiutarli a fronteggiare le esigenze quotidiane in queste settimane da bollino rosso. Sabato ne ha parlato il sindaco Carlo Masci, insieme all'assessore Adelchi Sulpizio che nella consiliatura precedente ha guidato l'assessorato alle Politiche sociali. Con loro c'erano la nuova giunta pressoché al completo, con Roberta Pellegrino e Piera Antonioli, rispettivamente responsabile del Servizio Programmazione Sociale e Misure Straordinarie per il Welfare, e responsabile del Servizio gestione politiche sociali del Comune.

"Le famiglie, ha sintetizzato il sindaco Masci spiegando i vari interventi previsti, riceveranno voucher da 300 a 500 euro per svolgere determinate attività o per acquistare prodotti. Le iniziative contemplate in questi avvisi sono rivolte ai nuovi nati e ai ragazzi fino a 17 anni, ma anche agli anziani. La vicenda di Christopher, ucciso all'incirca un mese fa qui a Pescara, ci ha insegnato che c'è una fascia di giovani che deve essere attenzionata e tutelata ancora di più rispetto a quello che già facciamo ed è per questo che abbiamo previsto lo svolgimento di attività socio educative per bambini e ragazzi, da 0 a 17 anni, con voucher da 475 euro a famiglia per beneficiarne (l'importo raddoppia in caso di disabilità). Ogni famiglia, ricordo, potrà chiedere un solo voucher".

Masci ha specificato poi che i servizi e le forniture previsti negli avvisi sono diversi: micro-nido, nido e scuola dell'infanzia, centro diurno polifunzionale e ludoteca, doposcuola e istruzione, attività sportive, attività artistiche multidisciplinari, campus, centri estivi, prodotti per gestanti, prodotti per bambini, prodotti per minori, prodotti per anziani. Servizi e forniture potranno essere fruiti o acquistati solo nelle attività iscritte al Catalogo dei servizi e delle forniture. Le domande vanno presentate entro il 31 luglio, alle ore 13, mentre i soggetti che erogano servizi e forniture possono iscriversi al Catalogo dei soggetti di servizi e forniture entro il 30 ottobre 2024 (esclusivamente on line), ha specificato sempre Masci.

"Non è il primo anno che ci muoviamo in questa direzione - ha fatto presente Sulpizio - spiegando che per ricevere i voucher per attività socio educative non c'è un limite di Isee mentre per beneficiare dei voucher per le forniture le famiglie devono avere un Isee sotto i 12mila euro. Tutti i beneficiari riceveranno l'importo dei voucher sulla tessera sanitaria ed è necessario lo Spid per presentare le domande on line. I voucher per i buoni dovranno essere spesi entro il 31 dicembre. Per quanto riguarda il Piano caldo, è rivolto alle persone anziane, sole o comunque in difficoltà e prive di una rete familiare alle quali garantiamo ⁠la consegna di farmaci a domicilio, l'accompagnamento a visite mediche programmate o improrogabili e ⁠la consegna della spesa alimentare".

Sono tre i numeri a cui ci si può rivolgere per chiedere un aiuto e cioè 085/4283043 (Comune di Pescara), 350/0894008 e 351/6030643 (associazione Io sono ancora vivo - Isav Odv Ets), 351 5989185 (Humanitas Odv), in determinati giorni e orari (vedi grafica allegata). Tutti gli avvisi di Pescara solidale sono on line, sul sito del Comune di Pescara (mattonella "Pescara solidale 2024").