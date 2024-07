Sopralluogo tecnico e di sicurezza in vista del G7

In vista del G7 di ottobre, ieri Pescara è stata al centro di una visita tecnico-operativa di una delegazione che sta lavorando a questo importante appuntamento. Il vice sindaco Maria Rita Carota, il presidente del consiglio comunale, Gianni Santilli, il direttore generale del Comune, Pierluigi Carugno, e il dirigente e referente G7 Pescara, Luca Saraceni, hanno accolto il capo delegazione Ministro Plenipotenziario, Nicola Lener, e tutta la delegazione che si sta occupando del calendario del G7.

Dopo una visita a palazzo di città e all’Aurum, la delegazione si è spostata in varie location per conoscere tutti i dettagli dei luoghi che accoglieranno il G7, il 24 e 25 ottobre 2024, e gli eventi connessi al G7. Presente all'incontro in Comune, da remoto, anche il Sindaco Carlo Masci, che si è collegato a casa per dare il benvenuto a tutti e garantire la massima disponibilità a lavorare insieme per questo evento e per la sua riuscita e per tutto ciò che ruota attorno al G7 visto che la settimana precedente Pescara è stata scelta - insieme a Palermo, per il 2024 - come tappa per la campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile "#InsiemeSDG".

La delegazione ha visitato la città e le strutture che ospiteranno le delegazioni (ne sono attese tra 25 e 30) e i sette Ministri degli esteri, per focalizzare una serie di aspetti legati alla logistica, oltre che alla sicurezza. Il sindaco Carlo Masci ha commentato così l'incontro:

“La macchina organizzativa è già in movimento da diversi mesi. Un evento così prestigioso, richiede che tutto sia curato nei minimi dettagli. Il Comune è e sarà a disposizione di tutti gli attori di questo straordinario appuntamento, per fare in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi. È una vetrina unica per Pescara che, sono sicuro, sarà all’altezza di questo evento. L’Aurum sarà il centro nevralgico e poi, sicuramente, ci saranno degli eventi collaterali che porteranno gli invitati a visitare i luoghi più belli di Pescara. Il nostro obiettivo è di accreditarci come città della cooperazione anche per iniziative future. E vogliamo che il G7 lasci un segno tangibile qui a Pescara”.

Ieri è stato annunciato, tra l'altro, che in occasione del G7 verrà convocata una seduta straordinaria del consiglio comunale che sarà aperta dal ministro Tajani (data da fissare).