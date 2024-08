Progetto Talent Garden, a Rancitelli attività gratuite per ragazzi dai 10 ai 17 anni

Contrastare il disagio giovanile e le devianze in un quartiere periferico della città, trasformando un luogo abbandonato in un centro di aggregazione pulsante e creativo. È partito con questo obiettivo “Talent Garden”, un progetto selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Destinato a ragazzi tra i 10 e i 17 anni, ha come punto di riferimento il Parco dell’Infanzia di via Tavo, uno spazio aggregativo situato nel cuore del quartiere periferico di Pescara Ovest denominato Villa del Fuoco/Rancitelli. Nell'area verde, grazie a una compagine di progetto che ha come capofila l’associazione “Prossimità alle Istituzioni” e di cui fanno parte istituzioni e associazioni del Terzo settore, vengono organizzate gratuitamente attività sportive, ricreative, ludiche, artistiche, scientifico-tecnologiche, percorsi educativi e di orientamento al lavoro.

“Talent Garden vuole essere un’opportunità per tanti minori, un impegno preso e portato avanti insieme tra le professionalità del territorio – afferma Christian Ricciardi, responsabile di progetto – Il parco diventerà il centro nevralgico del quartiere, luogo per crescere, imparare, divertirsi in modo sano, provare esperienze nuove, capire le proprie attitudini e iniziare a scegliere cosa essere nella vita. Talent Garden realizza un progetto di valore assoluto: ce la metteremo tutta perché divenga la risposta migliore ai tanti bisogni di quel luogo. Abbiamo già organizzato dei tornei estivi di calcetto che hanno visto la partecipazione di tanti ragazzi “.

Le attività gratuite

Con il progetto si ampliano opportunità formative e socializzanti per i giovani del territorio, data la mancanza nel quartiere di spazi destinati all’aggregazione giovanile. I ragazzi dai 10 ai 17 anni possono partecipare a laboratori creativi, web tv e web radio, incontri formativi, corsi di danza, musica, teatro, lettura e sensibilizzazione all’ambiente. Nell’area del campo di calcetto vengono organizzate varie attività sportive, tornei e partite. L’area verde antistante i locali è destinata ad ospitare feste, manifestazioni e iniziative popolari.

La compagine di progetto

Le attività saranno realizzate da una compagine di progetto costituita da associazioni e istituzioni che hanno una vasta esperienza nel campo del disagio giovanile e della povertà educativa. Per info : 338/850 8575.