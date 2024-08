Il Circolo Canottieri “La Pescara” festeggia 100 anni di storia [FOTO]

"È una festa importante, quella per i cento anni del Circolo Canottieri. Una festa che si celebra proprio mentre stiamo lavorando per riqualificare il fiume Pescara, per renderlo vivibile e frequentabile. E, in questo contesto, il Circolo svolge un ruolo fondamentale nella riconquista dello spazio acqueo della città. È un piacere partecipare a queste celebrazioni, queste giornate ci legano alla storia della città e si aggiungono a quelle, vissute di recente, per l'anniversario dei cento anni del Circuito di Pescara-Coppa Acerbo. Sono la testimonianza della nostra storia, delle radici di Pescara, radici legate al fiume. Intanto prosegue il lavoro della Soprintendenza sulla struttura storica del Circolo, per fare in modo che la sede torni proprio lì e l'interlocuzione per seguire l'intervento è costante, da parte mia, ma bisogna tener conto che è un intervento complesso".

Queste le dichiarazioni del sindaco Carlo Masci in occasione della cerimonia che si è svolta stamani per i cento anni del Circolo Canottieri. Il primo cittadino ha consegnato una targa al Circolo, in ricordo di questa data. Alla cerimonia era presente anche l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli. "Pescara si sta dimostrando sempre più città dello sport, ospitando costantemente appuntamenti di rilievo a livello nazionale e internazionale. E voi del Circolo Canottieri siete una delle realtà che fanno grande la nostra città e che compongono la sua identità, ormai da cento anni. Continuate così, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e per continuare a far crescere tanti giovani con i valori dello sport", ha detto l'assessore. "Da parte mia posso assicurare che potrete contare sul supporto dell'Amministrazione, ogni giorno".