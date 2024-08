L'Aca ha appena comunicato che, a causa di un guasto, questa sera in alcune zone di Francavilla al Mare (in particolare in contrada Santa Cecilia, al paese alto e in alcuni punti di Villanesi) sarà necessario effettuare la chiusura idrica alle ore 21 anziché alle ore 22.

Per le stesse ragioni, la riapertura domani mattina avverrà alle ore 7 anziché alle ore 6. La notizia viene confermata e rilanciata sui suoi canali social dalla sindaca di Francavilla, Luisa Russo.