ITS Academy “Mettiti alla prova”: la formazione tecnica terziaria in azienda una vera opportunità

Le imprese cercano soprattutto qualificati o diplomati professionali, seguiti dai diplomati di scuola secondaria superiore, complessivamente sono i 2/3 delle assunzioni previste.

A dirlo il rapporto 2023 di Unioncamere ANPAL “Il lavoro dopo gli studi”, che analizza i dati excelsior.

Anche in Abruzzo, il tasso di disoccupazione giovanile è ancora molto alto e il fenomeno dei Neet è una realtà preoccupante. Tuttavia, le imprese hanno difficoltà a trovare candidati per alcuni profili professionali. Secondo i dati Excelsior 2023, è difficile trovare un laureato su due; due diplomati ITS Academy su tre; più di quattro diplomati su dieci; più di quattro qualificati o diplomati professionali su dieci.

L'Abruzzo conferma il dato di una maggiore richiesta di qualificati e di diplomati professionali superiore alla media nazionale ed un dato intorno all’11% di laureati contro il 14% del dato nazionale.

Per fare chiarezza l’ITS Academy di Lanciano organizza incontri di orientamento ed open day nelle sue sedi regionali dal titolo “Mettiti alla prova”.

Gli incontri si svolgeranno col seguente calendario:

Avezzano, venerdì 6 Settembre

Teramo, sabato 14 Settembre

Lanciano, sabato 21 Settembre

Gli incontri sono volti a conoscere le opportunità lavorative, il programma, i laboratori, i professori e soprattutto le aziende coinvolte nel percorso di studi, fare una simulazione dei test di ingresso, fare un colloquio motivazionale, avere tutte le informazioni che ti servono (iscrizione, tirocinii, placement, etc.)

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito della Fondazione www.itsmeccanicabruzzo.eu