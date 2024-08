Annullo filatelico sul Mammut per i 70 anni dal ritrovamento

Un servizio filatelico speciale dedicato al Mammut è stato istituito, su richiesta del Museo nazionale d'Abruzzo, in occasione del 70/o anniversario del ritrovamento del fossile. Sono stati così realizzati una speciale cartolina in edizione limitata e un bollo, tratto dal logo ideato dall'architetto Francesca Condò della Direzione generale Musei per l'anniversario, che costituiranno un pezzo da collezione.

L'annullo vuole celebrare il ritrovamento eccezionale del Mammuthus Meridionalis avvenuto nel marzo del 1954 nella cava Santarelli, in località Madonna della Strada nel Comune di Scoppito. Il fossile, di 1.300.000 anni, reperto importante della preistoria italiana fra i più completi d'Europa, ha arricchito enormemente la conoscenza del Patrimonio paleontologico dei grandi mammiferi nel Quaternario sul suolo italiano.

Sarà distribuita gratuitamente la cartolina con l'annullo filatelico ai primi 50 visitatori giornalieri del Mammut al Bastione est del Castello Cinquecentesco. Domenica è prevista anche l'entrata gratuita. All'iniziativa di presentazione al Bastione Est del Castello hanno partecipato Federica Zalabra, direttrice del Munda, Fausta Bergamotto, sottosegretario per il Made in Italy, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e Marco Di Nicola, responsabile commerciale Filatelia Poste Italiane.

Il timbro sarà disponibile da domani per 60 giorni allo sportello filatelico dell'ufficio postale di via della Crocetta. Sarà poi depositato nel Museo storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione della storia postale.