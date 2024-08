Ondifero incontra Perazzetti per discutere del futuro della comunità angolana

Un confronto aperto per discutere in maniera costruttiva di tematiche centrali per tutta la comunità angolana. E’ quanto richiesto dalla Cgil di Pescara al sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti che martedì 3 settembre, alle ore 11, riceverà in comune il segretario generale della Cgil Pescara Luca Ondifero.

Un appuntamento fortemente voluto dall’organizzazione sindacale “per dare il via ad una visione prospettica di medio e lungo termine per affrontare ed approfondire aspetti quali la contrattazione sociale ed il lavoro, sanità territoriale, viabilità e trasporti, crisi idrica con relative ripercussioni sull’agricoltura e sulla vita dei cittadini”, si legge in una nota del sindacato.

“Un’impostazione di metodo e di lavoro per proporre interventi e dare risposte concrete. Una concertazione che si rende quanto mai necessaria anche con gli altri primi cittadini della Provincia e che prevederà la calendarizzazione di appuntamenti simili nei prossimi mesi”, conclude il comunicato della Cgil.