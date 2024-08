A Farindola l'Osservatorio di Geologia della Regione

L'istituzione a Farindola dell'Osservatorio di Geologia della Regione per promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle georisorse abruzzesi. Lo prevede un emendamento, che porta anche la firma del capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D'incecco, approvato nella seduta del Consiglio del 27 agosto sull'assestamento di bilancio. Funzionerà attraverso una convenzione siglata tra Regione Abruzzo, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Club Alpino Italiano, Società geologica italiana, Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara, Comune di Farindola.

“In realtà - spiega D'Incecco - a Farindola l'Osservatorio di Geologia c'era già. Per rispondere alla crescente domanda di conoscenza dell'ambiente fisico nei suoi diversi aspetti, l'Ente Parco aveva attivato, a partire dal novembre 2020, l'Osservatorio, proponendolo come importante sede di attività didattica e divulgativa, di studio, di formazione, di ricerca scientifica. Presso l'Osservatorio di Geologia, sulla base di una convenzione tra Ente Parco, Provincia di Pescara, Comune di Farindola e Università, dal primo settembre 2001 al 31 agosto 2005 è stato attuato anche un programma didattico-divulgativo, che ha portato alla produzione di dodici “Quaderni Scientifici” destinati ai docenti e agli studenti delle scuole superiori. La convenzione è stata poi interrotta ad agosto 2005 e di conseguenza anche le attività dell'Osservatorio. Ora gli enti coinvolti nell’iniziativa, fra cui il Comune, intendono riprenderle e fare dell’Osservatorio di Farindola un punto di riferimento nella ricerca scientifica, nel lavoro di conoscenza, tutela e valorizzazione delle georisorse del Parco, nell’analisi e divulgazione delle problematiche geologico-ambientali, con particolare riferimento ai ‘pericoli naturali’. Fra l'altro, la Regione Abruzzo potrebbe usufruire di quanto viene fatto nell'Osservatorio di Geologia di Farindola nello svolgimento dell'attività tecnica propria dell'Ente, finalizzata alla difesa del suolo, alla prevenzione dei rischi geologici, alla pianificazione ambientale e territoriale, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse idriche”.

“Per il nostro territorio è un importante riconoscimento quello che arriva dalla Regione attraverso questo emendamento”, sottolinea il sindaco di Farindola, Luca Labricciosa. “Il Comune e l’intero paese - spiega - hanno sempre spinto perché si istituisse l’Osservatorio. Per Farindola rappresenta infatti un tassello in più per il suo rilancio. Darà fra l’altro ancora più prestigio alla sede del Parco, in cui si svolgevano e proseguiranno a svolgersi le varie attività. Ente Parco con cui - e sono certo questa sarà l’occasione - dobbiamo avviare un percorso virtuoso per far ripartire a livello turistico, economico e sociale il territorio di Farindola, duramente colpito dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano”.