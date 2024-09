Firmata convenzione per contrasto all’erosione della costa

Nella sala D’Ascanio della Regione Abruzzo, a Pescara, è stata firmata stamani la convenzione la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per la concessione di 3.200.000 euro al Comune del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 da destinare al contrasto all’erosione della costa. Con il sindaco di Pescara, Carlo Masci, c'era il dirigente comunale Antonio Longo. I due sono stati accolti dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dall’assessore regionale Umberto De Annuntiis.

Nel corso della conferenza stampa, Masci ha dichiarato: “Sono 30 anni che ricopro ruoli politico-amministrativi territoriali, e un intervento di questa misura non era mai stato messo in campo. Voglio quindi ringraziare il presidente Marsilio e l’assessore De Annuntiis e complimentarmi con loro per questa convenzione. Pescara e l’Abruzzo vivono di turismo balneare e grazie a quesI fondi potremo realizzare intervenI importanIssimi per tutelare le nostre spiagge. È stato raggiunto un obiettivo storico che, sono certo, permetterà un afflusso turistico ancora maggiore per le prossime stagioni estive. Il fatto di avere concretamente questi fondi a disposizione ci permetterà di preparare i progetti entro la fine di questo anno solare per vederli concretizzati entro l’inizio della prossima stagione estiva”.