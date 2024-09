Il Mercato del Fiore diventa un centro per l’accoglienza e la formazione dei disabili

Un ambizioso progetto di riqualificazione è in corso all'interno dell'ex Mercato del Fiore a Città Sant'Angelo, pronto a trasformarsi in una struttura per l'accoglienza di persone diversamente abili. Da anni infatti l'edificio, di proprietà della Provincia di Pescara, versa in uno stato di abbandono, finendo talvolta anche colpita da atti vandalici. Adesso, come già annunciato nel corso della campagna elettorale, il Sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha avviato con la sua amministrazione un progetto per il recupero e la riqualificazione della struttura.

Un intervento reso possibile grazie a un finanziamento ottenuto con i fondi del Pnrr pari a 180mila euro, somma con la quale sono stati già avviati i lavori per adeguare i locali alla nuova destinazione d'uso, così da poter accogliere 12 ospiti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, insieme agli operatori. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di ottobre: una volta completati tutto il piano terra dell'ex Mercato del Fiore verrà messo a disposizione di quei soggetti che hanno già iniziato attività di formazione digitale e di tirocinio all'interno di alcune aziende del territorio, grazie al lavoro dell'Ambito Sociale 16 che vede come capofila il Comune di Spoltore.

Negli spazi riqualificati del Mercato del Fiore gli ospiti, seguiti dagli operatori della cooperativa già individuati, proseguiranno le attività di formazione, aggiungendo il co-housing all'interno delle residenze che il progetto prevede, per un'accoglienza h24. Il piano di sostegno, formazione e inserimento proseguirà almeno fino a marzo 2026, ma l'auspicio è che si possa andare incontro ad una proroga, anche grazie al reperimento di nuovi fondi. Spiega il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti:

“Si tratta di un'iniziativa che ha una duplice finalità. Da un lato andiamo a riqualificare una struttura che da anni si trova in uno stato di abbandono, vandalizzata, ricettacolo di microcriminalità o bivacco per senzatetto. Dall'altro offriamo un'importante opportunità per le persone diversamente abili presenti sul territorio e per le loro famiglie, grazie alle attività di formazione e di assistenza h24”.

Poi interviene il vice sindaco e assessore alle politiche sociali, Lucia Travaglini: