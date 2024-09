Bandiera Azzurra per Collecorvino, unica realtà pescarese

In occasione della gara podistica Stracongiunti, il Comune di Collecorvino riceverà ufficialmente la Bandiera Azzurra come unica realtà pescarese in questo 2024, domenica 22 settembre alle ore 9.30 presso il Parco comunale di Congiunti: si tratta di un importante riconoscimento che testimonia l’impegno per la promozione della corsa e del cammino, con lo scopo di migliorare il benessere dei cittadini grazie all’attività all’aria aperta e Collecorvino che ha proposto la sua candidatura ha ottenuto il parere favorevole da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Sarà il sindaco di Collecorvino Paolo D'Amico a ricevere il riconoscimento dall'ideatore e responsabile del progetto Maurizio Damilano e come sottolinea il primo cittadino del comune vestino: "Ottenere la Bandiera Azzurra 2024 vuol dire certificare che il percorso tracciato negli anni precedenti e che stiamo continuando è quello giusto per insegnare alle nuove generazioni che la pratica sportiva è fondamentale per una vita sana. Voglio ringraziare Anci e FIDAL per questo prestigioso riconoscimento che sicuramente darà modo al nostro Comune di farsi conoscere e portare sempre più turisti a visitare le bellezze del nostro territorio".

"Un ringraziamento - conclude il sindaco – va a tutti i miei collaboratori, alle associazioni che hanno lavorato in questi anni perché senza il loro contributo il Comune di Collecorvino non avrebbe potuto ottenere la meritata Bandiera Azzurra come Città della Corsa e del Cammino"; da non sottovalutare ad esempio, è che Collecorvino grazie all'APS A Piede Libero vanta la nascita di tre nuovi cammini sul territorio.

Grande soddisfazione espressa anche dal Consigliere delegato allo Sport, Emanuele Maggiore, che ammette: "Per me è motivo di grande orgoglio aver contribuito nel far raggiungere a Collecorvino quest’importante riconoscimento".

E prosegue: "Collecorvino città della Corsa e del Cammino, è un titolo che arriva oggi, ma è frutto di un lavoro lungimirante di questa e delle due passate amministrazioni comunali. Per questo mi sento di voler condividere questo riconoscimento con tutti i miei colleghi amministratori e quelli del recente passato. Voglio ringraziare le associazioni, vero volàno della Bandiera Azzurra: l’Atletica Val Tavo, la cui Stracongiunti, da essa organizzata, si pregia dell'elevato titolo; l’associazione A Piede Libero che ha dato il via proprio da Collecorvino all’importante progetto del “ Cammino d’Abruzzo”; Il cammino di Margherita, di carattere internazionale, che attraversa il nostro territorio in una tappa. L’auspicio è che questo riconoscimento funga da esempio per le giovani generazioni, affinché si sensibilizzino sempre maggiormente alle attività fisiche e all’aria aperta".

Domenica alle ore 9 prima della consegna della Bandiera Azzurra partiranno le gare giovanili e in seguito alle ore 10 ci saranno due partenze: Stracongiunti e Passeggiata dell'Amicizia. Alle ore 11 invece ci saranno le premiazioni.

Altro importante appuntamento è quello previsto per lunedì 23 settembre quando, in orario scolastico, sulla scia di quanto celebrato in occasione della consegna della Bandiera Azzurra ci saranno delle attività didattiche presso la Scuola Media "G. d'Annunzio" di Collecorvino, proprio per indirizzare i più giovani verso la cultura e la conoscenza di una vita sana. I ragazzi avranno un confronto con una psicologa dello sport e successivamente si cimenteranno in prove atletica leggera e podismo con lo stesso Maurizio Damilano ed inoltre con il mezzofondista, maratoneta e ultramaratoneta di fama internazionale, Alberico Di Cecco di origine abruzzese (Guardiagrele – Ch).