G7 Agricoltura e Pesca, l'Abruzzo mette in vetrina le sue bontà

Vino, olio, ventricina, tartufo, pecorino di Farindola, prodotti da forno, cereali, arrosticini, tondino del tavo, peperone dolce, confetture, zafferano e pesce: sono alcuni tra i prodotti dell’enogastronomia di eccellenza che l’Abruzzo presenterà al G7 Agricoltura e Pesce che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre.

La spedizione abruzzese è partita con la Regione Abruzzo protagonista con uno stand accattivante e di grandi dimensioni all’Expo dell'Agricoltura e della Pesca, un evento collaterale di scena sempre nella città siciliana fino al 29 settembre, che farà da prologo all’appuntamento mondiale e che rappresenta un'ulteriore opportunità per la promozione dei prodotti agricoli e ittici italiani, ampliando i potenziali stakeholder e mercati di riferimento.

In particolare sono 27 le aziende abruzzesi dell’agrifood sostenibile che hanno riposto alla manifestazione di interesse lanciata dall’Arap, azienda regionale per le Attività Produttive, che per conto della Regione Abruzzo ha organizzato la trasferta siciliana nell’ambito del programma di promozione ed internazionalizzazione dei prodotti e del tessuto produttivo abruzzese.

La Regione ha agito con un proprio programma in base alle indicazioni del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: a partire dalla grafica dello stand Abruzzo volta a raccontare il territorio, non a caso è stata studiata nei particolari per rappresentare il mix tra le filiere produttive e la storia e le bellezze naturali con le citazioni di personalità abruzzesi come Gabriele D’Annunzio, Ovidio e Flaiano per arrivare ad un personaggio dei giorni nostri come il compianto Ivan Graziani. I menu sono stati studiati da un team di esperti chef in maniera da rappresentare tutta la regione e le sue eccellenze.

Al grande evento sarà presente il vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, per il quale “l’Abruzzo giocherà un ruolo di primo piano”.

“Oggi - spiega Imprudente - comincia per noi una straordinaria avventura perché nella vetrina mondiale del G7 l’Abruzzo potrà dimostrare l’assoluto valore complessivo dell’enogastronomia sostenibile e della grande crescita del brand abruzzese su scala mondiale grazie alla straordinaria qualità dei nostri prodotti e delle nostre aziende. Tutto ciò a riprova della efficacia della politica messa in campo negli ultimi anni, partecipando ad eventi internazionali e rafforzando il posizionamento dell’Abruzzo su piattaforme mondiali. Il G7 sarà una occasione unica come volano per lo sviluppo economico e per l’affermazione della nostra regione in riferimento alle eccellenze enogastronomiche che sappiamo esprimere. Una esperienza che si annuncia emozionante e piena di soddisfazioni”.

La Regione Abruzzo avrà due location esclusive per promuovere le sue produzioni d'eccellenza: una è dedicata ai prodotti food, dove si terranno attività come masterclass e showcooking, con protagonisti i migliori chef locali e gli Istituti Alberghieri del territorio. Questi eventi culinari saranno focalizzati sulla promozione delle eccellenze dell'enogastronomia abruzzese, sia di terra che di mare, evidenziando la ricchezza dei territori di provenienza dei prodotti.

Un’altra location è all’Antico Mercato di Ortigia, area dedicata esclusivamente al vino abruzzese, con degustazioni e incontri volti a far conoscere le eccellenze vitivinicole della regione. Inoltre, la Regione Abruzzo sarà protagonista anche nel calendario nazionale dell'evento, con iniziative come tasting, talking e interviste dedicate. Durante la serata di gala l'Abruzzo presenterà due piatti con prodotti simbolo della tradizione produttiva regionale, offrendo una vetrina prestigiosa per le sue produzioni di alta qualità.