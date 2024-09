Popoli, inaugurato il campo polivalente per gli studenti [FOTO]

Inaugurato il nuovo campo polivalente per le attività degli studenti del Liceo Scientifico e dell’Istituto Professionale, Amedeo Savoia di Popoli, alla presenza del presidente della Provincia Ottavio De Martinis, del consigliere provinciale Filippo Mariani, del sindaco di Popoli Moriondo Santoro, dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Mario Lattanzio, del dirigente tecnico della Provincia Marco Scorrano, del direttore dei lavori Laura Di Sanza, del rup Raffaella Paolini e della dirigente scolastica Patrizia Corazzini. Lo spazio realizzato con fondi PNRR del valore di 132.000 euro, dalla ditta Edilma di Farindola, servirà per le attività scolastiche di pallavolo, basket e calcio a cinque con la possibilità di essere aperto anche alle associazioni del posto.

“L’inaugurazione del campetto sportivo polivalente – spiega il presidente De Martinis – ha fatto da preludio a un importante intervento di riqualificazione che riguarderà nel prossimo futuro tutti e tre i corpi scolastici dell’istituto ospitanti i due indirizzi, l’auditorium e la palestra, per i quali sono già stati stanziati dei fondi. Questo intervento, così come quello che ha portato alla realizzazione del campo sportivo inaugurato, assumerà un valore ancora più grande se visto in ottica territoriale. Se, infatti, è sempre bello e importante inaugurare nuovi spazi scolastici o apportare migliorie al patrimonio scolastico provinciale, risulta oltremodo piacevole e prezioso quando questo accade nelle aree interne, tristemente segnate dal fenomeno dello spopolamento. Regalare, infatti, ai ragazzi dei territori interni scuole accoglienti, moderne e sicure e importanti luoghi di aggregazione, significa concedere loro la possibilità di portare avanti i propri studi senza la necessità di spostarsi in massa verso la costa e di conseguenza creando divari altamente nocivi in chiave provinciale. Questo è un grande impegno a cui fare fronte e continueremo a lavorare con dedizione e passione affinché si possano raggiungere traguardi sempre più importanti”.

Il dirigente tecnico Marco Scorrano ha illustrato nel dettaglio il progetto di riqualificazione dell’edificio scolastico di Popoli: “L’intervento di adeguamento antisismico della scuola verrà realizzato con fondi, pari a 3,9 milioni di euro, inerenti al Sisma 2016. La Provincia ha proposto al commissario straordinario per la ricostruzione delle regioni interessate dal terremoto, Guido Castelli di portare avanti un progetto innovativo che prevede la demolire e la ricostruzione dell’ala riservata al Liceo, alla palestra e all’auditorium per fare una nuova scuola capace di ospitare entrambi gli indirizzi più moderna ed efficiente sotto il piano energetico e della sicurezza. Il progetto va redatto attraverso uno studio di progettazione individuato dalla struttura commissariale, consegneremo nei prossimi giorni un documento di indirizzo della progettazione, nel frattempo abbiamo chiesto l’autorizzazione del commissario Castelli per procedere con la demolizione e la ricostruzione. Si tratta di un importante adeguamento sismico e sarebbe bene procedere al più presto”.