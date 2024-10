Città Sant'Angelo, nuovo asilo nido a Fonte Umano: in arrivo altri 36 posti

Sarà pronto per il nuovo anno scolastico il nuovo asilo nido in località Fonte Umano, a Città Sant’Angelo. La giunta infatti ha approvato il progetto esecutivo, atto propedeutico per l’affidamento e quindi l’inizio dei lavori di costruzione. L’iniziativa, inclusa nel programma elettorale dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Perazzetti, è volta alla realizzazione del nuovo istituto scolastico, che una volta ultimato consentirà di ospitare al suo interno 36 piccoli alunni.

I lavori, il cui avvio è previsto entro la fine del mese di ottobre e finanziati attraverso un fondo Pnrr del valore di 864mila euro, puntano ad aumentare la disponibilità dei posti nido sull’intero territorio comunale, anche per rispondere alle esigenze, in costante aumento, delle famiglie angolane. In tal senso appare opportuno ricordare che, accanto al nuovo nido di Fonte Umano, l’amministrazione comunale già nei mesi scorsi ha avvitato la realizzazione di un altro nido comunale, questa volta a Madonna della Pace, in modo da ricavare complessivamente altri 100 posti.

L’avvio delle attività di costruzione, come detto, è in programma per la fine del mese di ottobre, mentre il completamento dell’opera è previsto per fine estate, in modo che la nuova struttura possa essere pronta ad ospitare gli alunni già per l’inizio del prossimo anno scolastico.