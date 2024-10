Liceo Marconi, scambio intergenerazionale e testimonianze sulla Seconda Guerra Mondiale

Giovani e over 65 protagonisti di uno scambio intergenerazionale all'insegna della storia, dell'arte e della cultura. L'incontro è avvenuto a Palazzo Tilli di Casoli, dove si sono recati in visita guidata gli studenti delle 4B e 4C indirizzo Scienze Umane del Liceo Marconi di Pescara, accompagnati dai docenti e una ventina di anziani.

L'attività è stata organizzata nell'ambito del progetto "Insieme Oltre" realizzato dell'Associazione "Domenico Allegrino "Odv (capofila) di Pescara per promuovere il valore del volontariato, incentivare attività di socializzazione, culturali e ludiche e ridurre il senso di isolamento e solitudine degli over 65. Accompagnati dalle guide, i gruppi di studenti e anziani hanno visitato i saloni affrescati del palazzo settecentesco, le camere, la cappella consacrata, le stalle, il museo in cui sono custoditi oggetti d'epoca e poi si sono fermati a lungo nelle cantine del palazzo, che furono sede del campo di internamento fascista dal 1940 al 1944.

"Ai giovani e agli over 65, durante la visita guidata, sono state descritte le condizioni in cui vivevano gli internati, privati della libertà e allontanati dalle famiglie e dalle proprie case perché ritenuti nemici del regime fascista - spiega Antonella Allegrino, direttrice del progetto - Poi, gli anziani hanno avuto modo di raccontare episodi della Seconda Guerra Mondiale avvenuti nei territori delle province di Pescara e Chieti. Una testimonianza molto toccante è stata quella di una signora di 83 anni, originaria di Caramanico Terme, che ha riferito di aver visto uccidere davanti ai propri occhi una ragazzina sfollata alla quale i tedeschi avevo messo un fiasco sulla testa per giocare a tiro a segno. Altri hanno descritto le ristrettezze in cui vivevano a causa del conflitto, hanno parlato delle condizioni degli sfollati che venivano aiutati dagli abitanti dei paesi in cui avevano trovato rifugio, dell'occupazione tedesca e della paura di rappresaglie e bombardamenti. I ragazzi hanno seguito con attenzione facendo domande e prendendo appunti. L'ascolto delle testimonianze ha restituito ai giovani una memoria storica e collettiva che va preservata per gli insegnamenti che tramanda. Insegnamenti che, in questo momento, sono ancora più importanti a causa delle tante guerre che ci sono nel mondo e che fanno temere un terzo conflitto mondiale. L'esperienza a Palazzo Tilli verrà sintetizzata in un video che sarà proiettato in occasione dell'attività conclusiva del progetto, in programma il 31 ottobre a Pescara. Ringrazio per la collaborazione la dirigente scolastica del liceo Marconi Giovanna Ferrante, i docenti Piera Chiavaroli, coordinatrice del progetto, Michela Miscischia, Gisella Mariani. Ida Fastidio, Giorgio Porreca e l'Avis di Francavilla che è nostra partner".

All'arrivo a Casoli, studenti e over 65 sono stati salutati dalla consigliera delegata Anna Di Marino, in rappresentanza del Comune di Casoli, che collabora al progetto. Altre attività realizzate nell'ambito di "Insieme Oltre" hanno riguardato incontri di sensibilizzazione al valore del volontariato e la partecipazione degli studenti a "Pronto Eccomi", linea telefonica gratuita che l'associazione "Domenico Allegrino" garantisce ogni giorno a persone anziane fragili e sole.

Il progetto "Insieme Oltre" tocca i territori di Pescara, Chieti e Casoli. I beneficiari sono giovani e over 65. È stato ideato ed è coordinato dall'Associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara che ha come partner l'Associazione "Meridiani Paralleli" di Chieti, l'Aps "Il sogno di Benny Gio" di Pescara, l'Avis comunale di Francavilla al Mare e, come collaboratori, i Comuni di Pescara e Casoli, il liceo "G. Marconi" di Pescara e il Convitto nazionale "G.B. Vico" di Chieti.