Montesilvano, 30 animali domestici sono stati sterilizzati o castrati

Il Comune di Montesilvano ha registrato una risposta "straordinaria" al suo programma di sterilizzazione e castrazione gratuito per animali domestici di proprietà di famiglie a basso reddito. L’iniziativa del 2024, lanciata a mente della Legge Regionale n°47 del 18.12.2013 e rubricata come “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione”, vede tra i compiti fondamentali per un comune, quello di incentivare progetti finalizzati alla sterilizzazione di cani e gatti, a ridurre la sovrappopolazione di animali e a promuovere il possesso responsabile di animali domestici.

“Questo programma è un passo fondamentale nella lotta all’abbandono degli animali domestici e nel miglioramento del benessere generale dei nostri compagni animali - ha affermato Giuseppe Manganiello, delegato del comune per il benessere degli animali - Siamo entusiasti di vedere così tanti residenti usufruire di questo prezioso servizio”.

Ad oggi 30 animali domestici sono stati sterilizzati o castrati nell'ambito del programma, con ulteriori appuntamenti disponibili. Il responsabile dell’Ufficio Custodia Animali e Randagismo, il commissario Nino Carletti, rende noto che vi è ancora capienza economica per qualche altra sterilizzazione in concessione gratuita. I residenti interessati ad iscrivere i propri animali domestici possono trovare la modulistica necessaria sul sito del Comune.

"Siamo inoltre lieti di comunicare che, nel 2023 sono stati adottati 59 animali dal canile comunale, grazie all'impegno dell'associazione Dog Village", aggiunge Manganiello. I residenti di Montesilvano sono incoraggiati a spargere la voce su questo importante programma e a prendere in considerazione l'adozione di un animale domestico dal canile comunale.