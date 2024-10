Università popolare Terza Età a Montesilvano, ecco gli "Anziani Digitali"

Sarà presentato oggi, 15 ottobre, alle ore 15.30 nella sala consiliare del Comune di Montesilvano il laboratorio “Punto Digitale Facile: Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo” realizzato dalla società Abruzzo Progetti Spa della Regione Abruzzo congiuntamente all’Università Popolare della Terza Età di Montesilvano, con il patrocinio del Comune di Montesilvano e finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU).

Il percorso formativo che prenderà il via oggi ha come scopo lo sviluppo delle competenze digitali di base, tali da fornire ai partecipanti le nozioni attraverso cui utilizzare in autonomia uno smartphone e con esso, le principali applicazioni, quali i servizi di utilità rivolti ai cittadini (Spid e Fascicolo Sanitario Elettronico etc.), gestire la propria identità digitale, navigare in rete, accedere all’anagrafe comunale, riconoscere le fake news, effettuare chiamate e videochiamate, fare acquisti online e utilizzare i servizi bancari, i social network, le varie App e fornire istruzioni e consigli sulla sicurezza informatica, in modo da riconoscere le minacce e le più comuni truffe online.

Un tema profondamente attuale. L'invecchiamento della popolazione costituisce una delle più grandi sfide del XXI secolo. Montesilvano conta 13.342 pensionati Inps, circa il 24,8% della popolare residente al 31 luglio 2024. Al fenomeno dell’invecchiamento si aggiunge quello della solitudine e dell’isolamento. Da oggi 35 iscritti all’Università Popolare della Terza Età, potranno usufruire del Punto digitale facile, un facilitatore informatico che sarà a disposizione ogni martedì dalle 15,30 alle 17,30 nella sala Consiliare del comune di Montesilvano.

Oltre al sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, l'assessore Corinna Sandias, il Presidente dell'Università Popolare Giuseppe Tini e il Presidente Anteas Michele Tosches interverranno, per “Abruzzo Progetti Spa”, la dottoressa Loredana Satriano, responsabile Formazione e Valutazione, la dottoressa Chiara Reggiani nel ruolo di Facilitatore Digitale e la signora Grazia Cirolli, coordinatrice per l’Università Popolare della terza Età.