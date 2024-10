Spopolamento aree interne in Abruzzo, Paglia: “Servono iniziative comuni”

“In questi giorni è stato fornito un bilancio degli effetti della legge contro lo spopolamento approvata in Abruzzo nel dicembre del 2021, ed è recente la notizia della proposta di consiglieri regionali di opposizione di esentare dal bollo auto gli abitanti di numerosi piccoli Comuni dei Parchi. Sono entrambe iniziative che meritano di essere curate e valorizzate”. E' quanto dichiara Alessandro Paglia, direttore dell’ALI - Associazione di Comuni Autonomie Locali Italiane Abruzzo.



Per Paglia, “le iniziative contro lo spopolamento e in generale a beneficio delle aree interne abruzzesi non devono cadere nel nulla, anzi è necessario che le parti politiche trovino le sedi e i metodi per interloquire. Si tratta di una priorità che va oltre la contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare per fornire lo sguardo necessario alle necessità dei Comuni e del territorio. La prossima legge regionale di bilancio è un’ottima opportunità, per lanciare segnali e concreti provvedimenti di sostegno. La spesa per le aree interne, per i piccoli Comuni di montagna, è sempre un investimento: perché aiuta la coesione sociale e territoriale, perché salvaguarda l’identità della nostra regione, perché è in ultima istanza positiva anche per la manutenzione del territorio”.