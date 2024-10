Dissesto idrogeologico: D’Annuntiis, “Oltre 36 milioni per interventi di mitigazione”

È in fase di adozione da parte del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un decreto di finanziamento di 20 interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico, frutto dell’intesa siglata con la Regione Abruzzo. Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

"L’importo complessivo destinato alla mitigazione del rischio idrogeologico, grazie al grande lavoro del presidente Marsilio, è pari a € 36.473.737,78 – ha commentato D’Annuntiis – Gli uffici regionali incaricati della Difesa del Suolo provvederanno ad erogare le somme ai comuni beneficiari non appena espletate tutte le dovute formalità amministrative. Una risposta concreta e tempestiva a una delle sfide più urgenti che la nostra Regione si trova ad affrontare. Questo finanziamento ci permette di avviare una serie di interventi strategici che contribuiranno non solo a proteggere i cittadini e il patrimonio naturale, ma anche a garantire la sicurezza e la sostenibilità del nostro territorio nel lungo periodo. La collaborazione con il Ministero è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide legate al cambiamento climatico e alla gestione del rischio, continueremo a lavorare in sinergia per realizzare interventi strutturali e di prevenzione che siano davvero efficaci".